Salerno. Il figlio piange dopo il parto, picchiata a sangue dal marito e dalla suocera

Domenica 3 Giugno 2018, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 09:35

Picchiata a sangue subito dopo il parto dal marito e dalla suocera che l'accusano di non essere una buona madre perché il bambino piange. Violenze reiterate fino a quando la vittima dell'ennesima storia di soprusi tra le mura domestiche ha avuto il coraggio di dire basta. Così ha bussato alle porte del centro antiviolenza di Torrione, gestito dal legale dell'associazione «Spazio Donna» Stefania De Martino, ed ha finalmente chiesto aiuto. È il 18 maggio e, per la neo mamma, è la fine di un incubo. A portarla via da quella casa trasformatasi per lei in un inferno sono i carabinieri della stazione di Vietri sul Mare allertati dopo l'ennesimo pestaggio: con il bimbo che ha messo al mondo appena due mesi fa, la 32enne salernitana è tornata nella piana del Sele, a casa dei suoi genitori. Il suo calvario è confluito in una denuncia, la Procura ha aperto un fascicolo.La prima aggressione si è consumata solo 15 giorni dopo il parto: la 32enne era a casa con il piccolo quando è nata una discussione con il marito che, senza pensarci due volte, l'ha aggredita colpendola con violenza al volto e spintonandola fino a farla cadere sul letto. In quel frangente è sopraggiunta la suocera che ha dato man forte al figlio mollando un ceffone alla nuora accusata di trascurare il bambino bisognoso della poppata e di perdere invece tempo a pulire la casa. Pochi giorni dopo si è registrato il secondo e più violento episodio: sempre a causa di discussioni nate da divergenze inerenti la gestione del figlio, il 41enne ha colpito la donna con una tale violenza da romperle il labbro.