Salerno, sequestrati due immobili: appartenevano a un ex latitante

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato, a Nocera Inferiore (Salerno), due immobili riconducibili a un pregiudicato ritenuto a capo di un'associazione a delinquere a carattere transnazionale, responsabile di una frode fiscale in materia di contrabbando internazionale di oli minerali e di condotte di autoriciclaggio del valore di oltre 127 milioni di euro. L'indagato, latitante per diversi mesi, è stato arrestato due settimane fa a Pagani, in provincia di Salerno dalle fiamme gialle della compagnia di Scafati.

Dopo la cattura sono state avviate indagini al fine di rintracciare anche tutti i beni in possesso dell'uomo, compresi quelli che erano stati apparentemente alienati a terzi. I finanzieri hanno così individuato e sottoposto a sequestro preventivo una lussuosa villa di tre piani con piscina e un analogo stabile in fase di costruzione, ubicati in una zona periferica del Nocerino, eseguendo un'ordinanza cautelare emessa dal gip di Nocera Inferiore nel mese di luglio 2021. Gli immobili, che erano stati fittiziamente intestati a una società con sede nella Repubblica Ceca, hanno un valore complessivo stimato in 1,2 milioni di euro.