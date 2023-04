Salerno in flora, torna al parco Pinocchio la manifestazione Coldiretti-scuole

Ritorna, dal 22 al 25 aprile, “Salerno in Flora”, la colorata manifestazione targata Coldiretti, al Parco Pinocchio di Salerno. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Salerno è dedicata alla biodiversità, al florovivaismo e ai prodotti di eccellenza del territorio; offrirà l'opportunità, ai visitatori, di acquistare i prodotti biologici a chilometro zero presso gli stand mercato di Campagna Amica, incontrando i vivaisti, tra laboratori e percorsi didattici. Ventuno le aziende presenti. Tra le novità di quest'anno, la flower house, appetitose degustazioni gastronomiche per promuovere i prodotti delle aziende agricole del nostro territorio.

Il taglio del nastro è in programma sabato 22 aprile alle 11*, alla presenza del presidente provinciale Coldiretti Vito Busillo e del direttore Enzo Tropiano.

Con i bambini della scuola Giacomo Costa saranno organizzati due laboratori: “Scopriamo l’olio” a cura di Aprol Campania per far scoprire il mondo dell’olio extravergine di oliva e “FLò- scopriamo i fiori di Salerno” a cura di Coldiretti Salerno, per far conoscere il mondo dei fiori della provincia di Salerno. Il laboratorio chiude il concorso tra scuole ideato per favorire lo studio e la conoscenza tra i banchi di scuola della flora salernitana. Gli alunni che proporranno i disegni più belli riceveranno il premio “green”.



I giorni 23 e 24 aprile ospiti della manifestazione saranno gli studenti delNell’ambito del progetto “Orto a Scuola” e “Cammini Consapevoli”, parteciperanno a laboratori ludico-didattici incentrati sui prodotti tipici campani. Lunedì 24 aprile il gruppo Giovani ColdirettiSalerno organizza due workshop dedicati al cibo naturale e carne avicola (a cura dell’az. Agr. Cecere Iacopo) e alla produzione tabacchicola (a cura dell’Per tutta la durata della manifestazione,- che è partner dell’evento - terrà corsi di scherma, taekwondo e un laboratorio di riciclo di plastica. Non mancheranno momenti di musica, animazione e folklore per grandi e piccoli.