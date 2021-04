Salerno, inaugurato il Trincerone Est De Luca: «È la città sognata»

E' stato inaugurato, questa mattina a Salerno, il 'Trincerone ferroviario Est'. La copertura dell'area di circa 4800 mq compresa tra via Nizza e via Balzico ha, infatti, consentito la realizzazione di una nuova piazza con 30 stalli di parcheggio auto a rotazione e superfici attrezzate per lo sport ed il tempo libero. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto all'inaugurazione, ha detto: «È un'opera bellissima. Abbiamo ricavato una piazza urbana al servizio del quartiere, una piccola area sportiva, un giardino per i bambini del quartiere. L'opera non è finita, perché deve essere completata con gli assi viari che portano a via Cacciatore, via Dalmazia e che collegano all'altra parte del Trincerone. Ci sono state difficoltà, un pò di problemi con le imprese: siamo in Italia. Alla fine si è realizzata un'altra opera, di quelle che si vedono in una città una volta ogni cento anni. A breve avremo anche Piazza della Libertà, che è uno dei simboli della nuova Salerno. Questa è la città che abbiamo sognato, che comincia da Santa Teresa. Immaginate il lungomare che ha di fronte una spiaggia con cento metri di profondità fino a piazza della Concordia, poi Torrione, quindi Mercatello. Dicevano che avremmo tolto la spiaggia storica ai salernitani. Invece si è triplicata: cambia il destino di Salerno e la sua immagine. Dobbiamo essere bravi come sempre a conservare queste belle cose che realizziamo e per le quali qualcuno di noi ci ha rimesso la vita».

Secondo il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'opera inaugurata oggi «fa parte di un ragionamento generale sull'asse che collega questa parte della città e prosegue verso il centro storico, dove interverremo con un ulteriore passo verso questa idea di armatura urbana che abbiamo concepito per Salerno. La città in questi anni è stata infrastrutturata attraverso collegamenti mare-collina, la Lungoirno, la metropolitana che arriverà fino all'aeroporto, Porta Ovest e le opere di collegamento a monte, il ripascimento del litorale. Si disegna così una immagine della città che si va perfezionando sempre più nel tempo».