Salerno, Fiat Panda incendiata a Quartiere Europa: si indaga

Incendio auto questa notte a Salerno intorno alle 00:50. Ad allertare la sala operativa dei Vigili del Fuoco, alcuni abitanti di Via Raffaele Schiavone nel Quartiere Europa. Una Fiat Panda parcheggiata in strada, per cause da accertare, è stata interessata dalle fiamme soprattutto nella parte anteriore distruggendone completamente il vano motore.

Sul posto i caschi rossi della sede centrale di Salerno oltre ai Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Non sono stati registrati feriti.