«Un gesto del genere non me lo sarei mai aspettato, anni di sacrificio e duro lavoro messi a dura prova da un'azione vile e senza logica». Amarezza mista a rabbia ma anche i dubbi per quanto accaduto all'interno della sua attività commerciale. Ad affidare i pensieri ai social è il titolare della pizzeria del rione Petrosino che, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, ha visto andare letteralmente in fumo i suoi sogni e il suo lavoro.



Un incendio scoppiato nel buio, dopo la chiusura serale dell'attività commerciale, ha distrutto gran parte di quello spazio di lavoro dove la farina diventa arte culinaria. Un video postato sui social (dove sono ben visibili danni e cenere) e un commento che lascia il campo a tante interpretazioni, tra cui quella che dietro il gesto ci sia la mano di qualcuno: «Tutte le persone che mi conoscono sanno con quale impegno ogni mattina vado al lavoro e cerco di andare avanti con dignità per salvaguardare la mia famiglia e quelle dei dipendenti. Non sarà facile ripartire con lo stesso spirito di prima ma nel frattempo mi rincuora il sostegno delle persone che in queste ore mi sono vicine», scrive il giovane titolare della pizzeria. Parole seguite da tantissimi commenti di amici e conoscenti del ragazzo che hanno voluto dimostrare vicinanza e solidarietà per quanto accaduto.

Ma i dubbi sulle cause dell'incendio sono stati risolti nella giornata di ieri. I vigili del fuoco guidati dal comandante Carlo Federico sono intervenuti per sedare le fiamme e hanno effettuato gli accertamenti del caso insieme ai Carabinieri di Salerno. Sembrerebbe, da prime verifiche, che l'incendio sia di natura accidentale, partito dal locale forni adiacente allo spazio di lavoro. Non sono stati riscontrati segni di effrazione, né di inneschi o altri indizi che possano ricondurre l'episodio ad un'azione dolosa. Dunque, non è stato ritenuto necessario (per il momento) avviare indagini. Ma non c'è pace per il quartiere della città, diventato nell'ultimo mese scenario e protagonista di episodi di cronaca che sono stati attenzionati dalle forze dell'ordine ma che, in ogni caso, non fanno dormire sonni tranquilli i residenti.

Non più tardi di 20 giorni fa, infatti, l'accoltellamento di un ragazzo proprio davanti alla pizzeria di via Liguori (per cause ancora da accertare) e poi ancora gli spari (probabilmente di avvertimento) nel cuore della notte due giorni dopo dall'episodio di violenza (tra l'11 e il 12 dicembre) e sui quali la squadra mobile aveva avviato indagini, pur non essendoci stati feriti. Nel primo caso, a supporto degli inquirenti ci sarebbero stati gli obiettivi del sistema di videosorveglianza privato che insistono all'esterno dell'esercizio commerciale, mentre nel secondo non è stato possibile recuperare immagini, data l'assenza di telecamere.