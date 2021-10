Coop Salerno, il manager dalla cella: «De Luca mi diceva chi votare»

Conferma alcuni passaggi emersi nel corso della misura cautelare che lo inchioda in cella da almeno quindici giorni. Conferma di aver avuto indicazioni di voto da parte del governatore Vincenzo De Luca - parliamo di strategie politiche in vista delle Regionali -, di aver avuto rassicurazioni dal presidente della Regione in merito allo sblocco di una delibera che gli interessava molto da vicino. Eccolo Fiorenzo “Vittorio” Zoccola, nel corso di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati