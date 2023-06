Salerno, ancora sangue sul lungomare: scooter contro Suv, muore motociclista 62enne

Ancora sangue sul Lungomare di Salerno. Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sul Lungomare Colombo. L’uomo, un ex poliziotto, viaggiava in sella ad una moto quando è stato tamponato da un’automobile per cause in corso di accertamento.

Stando ad una prima ricostruzione della dinamica del grave incidente, il motociclista 62enne stava procedendo in direzione sud verso Mercatello, quando nel tentativo di svoltare a sinistra su via Gaetano del Mercato è stato travolto da un’auto. L’impatto è stato violento. A nulla è valso il tentativo di frenata da parte dell’automobilista che ha impattato il centauro. Il 62enne è stato sbalzato dalla moto e ha sbattuto la testa nell’impatto con asfalto. Le condizioni del motociclista sono apparse subito serie. Immediata la richiesta di soccorsi da parte dei passanti che hanno assistito al pauroso incidente. Il centauro, ricoverato al Ruggi in condizioni già disperate, è deceduto poche ore dopo l’accesso. Troppo gravi il trauma cranico e le ferite interne riportate nell’impatto.