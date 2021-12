Salerno, incidente mortale: perde la vita una trentenne

Una ragazza di 33 anni di origine svizzere ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba tra Silla di Sassano e Teggiano. La giovane viaggiava sul sedile posteriore dell'auto che è andata a sbattere contro un cancello. Feriti il conducente e l'altro occupante della vettura. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini.

Da una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo dell'auto con un'altra ragazza, quando per cause in corso di accertamento, la vettura è sbandata andando a finire contro una recinzione che costeggia la strada.

L'impatto è stato violento, per la trentenne non c'è stato nulla da fare, mentre l'altra ragazza, originaria di Sala Consilina, è stata trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale di Polla, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.