Barbuti festival a Salerno, ultima giornata di «Incontri»

Ultima giornata per la rassegna «Incontri» nell'ambito del Barbuti festival.

Due le coreografia in programma, firmate dalla Matrafisc Dance: la prima coreografia vedrà in scena il duo Valeria Famularo e Antonello Apicella in «Bruise», in cui i protagonisti metteranno in scena le loro turbolenti storie.

«A volte l'unica cosa che senti è il peso del livido che ti porti dentro... eppure sei costretto a fare la tua scelta».

Subito dopo ci sarà «1+1», la coreografia di Ina Colizza e Antonello Apicella, risultato di un percorso che ha coinvolto i giovani danzatori delle scuole di danza di Antonella Iannone e Ylenia Ippolito.

Gli allievi hanno lavorato sul concetto di appartenenza, e sul rapporto tra l'individuo e le varie forme di azione collettiva, senza dimenticare il ruolo che le emozioni giocano.