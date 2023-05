Salerno, «Incontri»: al via la sesta edizione della rassegna di danza contemporanea

L’edizione 2023 di “Incontri”, la rassegna di danza contemporanea organizzata dall’associazione Campania danza con la direzione artistica di Antonella Iannone, punta tutto sul numero tredici. Sono, infatti, tredici gli spettacoli in cartellone, in programma dal prossimo 21 maggio. Tredici è quel numero detto aritmico che rompe la legge dell’equilibrio e della continuità, indicando spesso un cambiamento drastico, proprio come i temi che le compagnie ospiti affronteranno sui diversi palcoscenici.

Quest’anno la rassegna si muove su cinque location: a Pellezzano l’Eremo dello Spirito Santo, a Salerno il Teatro dei Barbuti, la Sala Pasolini e il Teatro Ghirelli e a Sala Consilina il Teatro Mario Scarpetta. L’edizione di quest'anno di “Incontri” è realizzata in collaborazione con Bimed e Casa del Contemporaneo e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio dei Comuni di Salerno, Pellezzano e Sala Consilina.

A tagliare l’ideale nastro della sesta edizione, domenica 21 maggio, dalle 11, ci sarà un matinée tersicoreo con Borderline Danza in “Contaminazioni” e Matrafisc con “Two”. Matrafisc Dance è nata nel 2015 a Manchester dalla collaborazione artistica tra i coreografi italiani Antonello Apicella e Ina Colizza.