CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 5 Settembre 2019, 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A Ferragosto per accontentarmi era uscita di casa per andare a vedere la festa in paese e poi era ritornata, facendo una salita ripida di corsa, tutto di un fiato: stava bene, se avesse avuto un cuore malato non sarebbe riuscita a farlo». Carmine Ferrara, il papà di Lucia, la 17enne deceduta dopo un intervento al cuore nel reparto di cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, non riesce a darsi pace. «Voglio la verità su quello che è accaduto a mia figlia perchè i medici non sono stati chiari con noi. Ci hanno riempito di chiacchiere».