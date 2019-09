CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 20 Settembre 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Finalmente sollevato dopo la fine di un incubo». Un attimo di pausa, poi Roberto De Luca aggiunge: «Che non auguro a nessuno. Davvero a nessuno». Per riassumere la vicenda bisogna tornare indietro alla metà di febbraio del 2018 quando mancano una ventina di giorni alle Politiche che saranno una mazzata per il Pd renziano e un'inchiesta giornalistica di Fanpage sui rifiuti azzoppa la carriera di De Luca. Lui, secondogenito del governatore della Campania, professione commercialista, è assessore al Bilancio del Comune di Salerno e, tramite un agente provocatore assoldato dalla testata giornalistica, si ritrova ad un incontro organizzato da una terza persona. E qui Nunzio Perrella, un tempo businessman del ciclo illegale dei rifiuti e per questo condannato, si presenta a De Luca jr come rappresentante di una multinazionale che si occupa di riciclo. L'assessore più che intervenire, ascolta e non si parla mai di tangenti, come scrivono oggi i giudici prosciogliendolo completamente. Ma quando viene pubblicato il filmato scoppia un pandemonio. E lui, sino ad allora sulla rampa di lancio, formalizza le dimissioni. È lo stop alla sua carriera politica. A 34 anni.«Sollevato, finalmente sollevato. Dopo mesi si è chiuso un brutto capitolo. È la fine di un incubo non solo per me ma anche per la mia famiglia e per il Comune di Salerno perché anche solo l'ipotesi che un suo amministratore potesse essere minimamente sfiorato dal sospetto di illeciti era un'ombra su tutta la città».