Salerno, al via la rassegna Cantina&Cultura da Cantina Verace

Tutto pronto per Cantina&Cultura, il format che cantina verace, si prepara a inaugurare con la mini rassegna che vedrà protagonisti quattro autori salernitani, per proseguire poi con altri appuntamenti letterari, mostre d'arte, di ceramica e di fotografia.

Si parte il 9 febbraio alle 19 con Paolo Romano che presenterà il suo ultimo libro, «Io la Campania. Autobiografia di una regione meravigliosa» in compagnia della giornalista Barbara Cangiano. Dalle prime popolazioni italiche ai giorni nostri:

In un progetto originale, la Campania diventa una donna che dice di sé nella forma dell'autobiografia, aprendosi a ventaglio a tutte e cinque le sue province, considerate come altrettante figlie della propria famiglia. La forma diretta attraversa diversi registri: colto, divulgativo, storico, poetico, persino ironico. È l'autoritratto che illustra il profilo più autentico della Campania, offerto al lettore come l'affresco narrativo di una figura femminile fascinosa.

Il 15 febbraio alle 19 sarà invece la volta di Corrado De Rosa che parlerà di «A Salerno. Psicologia insolita di una città sospesa» insieme alla giornalista Francesca Salemme. Salerno vive costantemente in bilico tra l'ambizione di diventare una metropoli e il desiderio di mantenere i privilegi di provincia. Proprio come il suo patrono, San Matteo, Salerno è una città a due facce. Dietro le luci d'artista, nasconde i carichi di droga che arrivano nel porto. É la città dello struscio al corso, delle giornate al sole sul lungomare e delle puttane sulla litoranea. Chi è emigrato qui, ha mantenuto l'identità della provincia. Salerno ha una storia antica di cui è rimasta poca traccia e un'architettura moderna di cui ha ancora poca consapevolezza; con una psicologia complessa: è il posto che a vent'anni si cerca a tutti i costi di lasciare e a quaranta non si vede l'ora di riavere.

Il 22 febbraio, sempre alle 19 toccherà a Piera Carlomagno discutere di «Il taglio freddo della luna» con il giornalista Davide Speranza. Gli ultimi istanti di quiete, l’ultimo lampo di spensieratezza: è l’inizio del pranzo di fine estate che Marina Pietrofesa Cortese, matriarca ottantenne, ha imbandito per la famiglia, in uno degli eleganti lidi della costa ionica lucana.

Certo è strano che Wlady, nipote prediletto di Marina, non sia arrivato, ma la sua assenza è solo un’increspatura nell’atmosfera dorata che avvolge quella famiglia di antichi latifondisti. Ben diversa la giornata di Viola Guarino, chiamata ad analizzare una scena del crimine che sembra una quinta teatrale: il professor Vittorio Ambroselli ucciso come Marat nella vasca da bagno della sua casa ricca di opere d’arte. Uno come Ambroselli, poteva avere molti nemici: era il fisico della fossa irreversibile in cui, a pochi chilometri da lì, negli anni cinquanta, erano state nascoste le scorie nucleari americane. E quando viene a galla la relazione di sua figlia diciassettenne, con il giovane Wlady i due casi appaiono collegati. L’ultima estate dell’innocenza: un evento, un’esperienza, un topos che per i protagonisti di questa storia torna e si ripete come una maledizione.

L'ultimo appuntamento il 28 alle 19 con Manlio Castagna autore di «La reincarnazione delle sorelle Klun». Conduce Angela Albarano, direttrice artistica libro aperto festival. Nelle oscure profondità del gigantesco cratere che domina lo sperduto paese di Anerbe, si combatte la battaglia senza fine per il predominio della luce che salva il mondo sull'oscurità che tutto inghiotte. A intrecciare i fili di questa trama antichissima, personaggi distanti nel tempo e nello spazio. Ai giorni nostri, il commissario Verne tenta di riscattare la sua ingloriosa carriera indagando sull'affascinante Rina Monforte e sull'amante di lei, leader di una setta esoterica che vuole combattere i «figli del buio».

Alla fine degli anni cinquanta due bambine, le sorelle Klun, muoiono in un tragico incidente e sembra che si siano reincarnate in due gemelle dalle inquietanti capacità soprannaturali. Storie apparentemente senza legami che sono in realtà unite in un intreccio forsennato di vite e destini.