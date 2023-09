Spunta una relazione, in tempi immediati, sul sistema di videosorveglianza in città. Numeri che, come esposti dall dirigente del Settore servizi informatici e telematici, sarebbero rassicuranti. Ma, poche ore dopo, le forze di polizia si ritrovano a svolgere le indagini su un possibile attentato ad un locale di via Mobilio, ancora una volta, utilizzando i sistemi di impianti privati il cui campo di inquadramento è, ovviamente, limitato. Come, del resto, prevede la legge: le telecamere che possono essere autorizzate, a condomini ed attività commerciali, devono inquadrare soltanto gli ambienti privati o i punti di accesso ad essi. Null’altro.

LA RELAZIONE

In una scarsa paginetta dattiloscritta, inviata al sindaco di Salerno, al direttore generale del Comune, all’assessore alla Sicurezza, Trasparenza, Polizia locale e Protezione civile e al dirigente settore staff e capogabinetto, viene indicato il funzionamento delle telecamere di videosorveglianza: 410 in totali gli impianti sul territorio; 27 non funzionati, di cui 18 afferenti al sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. Nel dettaglio, invece, sono 369 le telecamere gestite in modalità centralizzata, 41 quelle gestite localmente a circuito chiuso. «Le autorità delle forze dell’ordine (Centrale operativa Provinciale dei Carabinieri in via Raffaele Mauri e la centrale operativa della Questura di Salerno nonché il Comando della Polizia Municipale del Comune di Salerno) - si legge nella nota - sono direttamente collegate al circuito di videosorveglianza e abilitate alla visione e all’estrazione delle immagini senza necessità di alcun tipo di richiesta al Comune di Salerno. Il personale delle autorità ha fruito di una formazione sullo specifico software gestionale delle immagini recentemente acquisito erogato dal Settore Servizi Informatici e Telematici del Comune di Salerno. Le Autorità dispongono del censimento completo degli impianti di videosorveglianza nonché di una mappa GIS che evidenzia la localizzazione di ciascun impianto».

Quindi si precisa che nell’area industriale del Comune di Salerno sono installate 35 telecamere di lettura targa. L’impianto di videosorveglianza dell’area ASI di Salerno è attualmente in fase collaudo (titolarità e manutenzione telecamere Consorzio Asi – Gestione tecnica Comune di Salerno). Viene poi indicato anche il progetto di videosorveglianza in corso: Patti per la sicurezza urbana che prevede la videosorveglianza sul Lungomare Trieste, Villa Comunale di Fratte e Parco del Mercatello; aree collinari (non specificate le zone, ndr). Il programma prevede interventi di rinnovo delle telecamere a circuito chiuso (per la risoluzione della maggior parte dei malfunzionamenti in essere). L’impianto di videosorveglianza afferente all’area del Capitolo S. Matteo non è attivo – è in corso di valutazione l’integrazione all’interno del sistema di videosorveglianza centralizzata del Comune. Quindi viene precisato che «L’attività di integrazione potrà essere avviata una volta che sarà terminata la fase di collaudo dell’impianto di videosorveglianza ubicato nell’area ASI del Comune di Salerno. Si rappresenta infine che ogni eventuale oscuramento derivato dal verde cittadino viene puntualmente segnalato all’ufficio competente».

LE CONTESTAZIONI

Nella relazione, arrivata nelle mani del sindaco soltanto poche ore dopo la pubblicazione dell’articolo su Il Mattino, non vengono però indicate le strade in cui si trovano le telecamere e neanche a quanto risale l’ultima verifica del loro stato di funzionamento. Nessuna menzione neanche a quelle che son installate ma spente. Restano però i progetti finanziati che, a breve, dovrebbero garantire nuovi occhi elettronici sulla città e quelli, ancora nei cassetti, presentati per ben due volte, almeno negli ultimi quattro anni, da tutte le forze di polizia presenti sul territorio e redatti, ciascuno secondo le proprie esperienze di controllo del territorio.