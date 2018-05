Salerno. La vendetta dell'amante abbandonata: stalking con minacce e foto hard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Maggio 2018, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 09:16

Aveva stretto una relazione extraconiugale con una donna troncandola, però, poco dopo. La moglie non avrebbe dovuto mai sapere nulla di quel colpo di testa: l'uomo, un 40enne della piana del Sele, non aveva fatto i conti con la sua ex amante che non aveva invece alcuna intenzione di rinunciare a quegli incontri clandestini. Così, dopo aver provato in tutti i modi a riallacciare la relazione perseguitando l'ex attraverso messaggi e telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, la donna ha deciso di vendicarsi inviando alla moglie dell'amante scatti hot fatti durante la loro relazione clandestina. Foto e video inequivocabili registrati durante i loro rapporti e rimbalzati sul telefonino della coniuge informata della relazione anche attraverso una serie di sms. Un incubo per il 40enne che, assistito dall'avvocato Alessandra Chiacchiaro, ha immediatamente sporto una corposa denuncia, sfociata ora in un procedimento giudiziario. Il pm Roberto Penna ha già chiesto il rinvio a giudizio per la donna che, accusata di stalking e minaccia, dovrà presentarsi questa mattina all'udienza preliminare. È l'ennesima vicenda di stalking approdata in sede giudiziaria anche se, questa volta, il ruolo del carnefice spetta al gentil sesso.La vicenda risale allo scorso anno quando il 40enne dopo aver vissuto una relazione extraconiugale ha deciso di ritornare sui propri passi interrompendo il rapporto. Dopo aver comunicato all'amante la sua decisione, è cominciato però l'incubo per il marito infedele perseguitato dall'ex che non intendeva in alcun modo rinunciare a lui. Telefonate ossessive, messaggi e pedinamenti: nella sua folle ossessione l'ex amante è arrivata a spingersi sotto l'abitazione dell'uomo seguendolo fino al luogo dove presta la sua attività lavorativa e facendosi vedere persino davanti alla scuola dei figli.