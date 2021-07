Ladra ruba la pensione a un anziano: i carabinieri l'arrestano nel Salernitano

Ruba la pensione ad un anziano e viene arrestata. L’episodio è accaduto ieri a Montecorvino Rovella dove una donna ha chiesto all’anziano, 84enne residente in via Moro, di poter entrare in casa e poi è riuscita a mettere a segno il furto di 380 euro ed è fuggita via.

L’anziano appena ha compreso di essere stato derubato ha telefonato ai carabinieri piangendo, ha chiesto di essere aiutato e ha raccontato di essere stato derubato da una donna riuscendo a descriverla. I carabinieri della stazione di Montecorvino Rovella, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto del pensionato, hanno chiuso la caserma e si sono messi alla ricerca della ladra che era ferma per strada ed attendeva un bus per allontanarsi dai Picentini.

La donna, 31enne ebolitana ma domiciliata ad Olevano Sul Tusciano, appena è stata individuata dai carabinieri è stata arrestata e nella borsa i militari hanno rinvenuto anche i 380 euro che poco prima la ladra aveva rubato all’anziano. Il denaro recuperato dai militari è stato riconsegnato all’anziano. La ladra, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine e con precedenti per furto, è stata condotta in caserma per i controlli di routine in attesa che venga convalidato il provvedimento restrittivo