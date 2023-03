Salerno, ladri in azione nella sede Asl: rubate le monete del distributore di vivande

Ladri in azione in via Vernieri presso la sede Asl nella mattinata di sabato. Alcune persone sono entrate all'interno degli uffici ed hanno scassinato il distributore di bevande portando via le monete. Indaga la polizia che sta cercando di capire se si tratta di un semplice atto di vandalismo oppure se queste persone cercavano altro e, nell'imnpossibilità di trovarlo, hanno preso i soldi della macchinetta. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di sicurezza. Non è la prima volta che avvengono furti all'interno degli uffici della sede centrale. In passato sono state portate via anche borse e computer dei dipendenti.

