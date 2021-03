Salerno, ladri nella farmacia Asl: i vaccini Covid salvati dalla porta blindata

Ladri in azione nella farmacia territoriale dell'Asl a Salerno. Non è escluso che i malviventi cercassero dosi di vaccino per il Covid-19, ma hanno rubato quelli per profilassi pediatrica e antinfluenzale. I 70 vaccini Covid presenti nella struttura, infatti, erano conservati in una stanza protetta da una porta blindata: probabilmente i ladri sono stati scoraggiati da ciò, ma è anche possibile che tali vaccini siano stati volutamente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati