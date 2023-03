LexStart!, Volpe da Salerno lancia la legge scritta dai giovani

La parola passa ai giovani della Campania: saranno loro i promotori di una nuova legge regionale che nascerà ascoltando i loro bisogni, le sensibilità, sarà scritta da loro e troverà sponda nei consiglieri regionali che hanno già assicurato pieno supporto a questa iniziativa davvero unica nel suo genere. Il percorso di LexStart! parte stamattina dai banchi del Consiglio regionale della Campania dove circa 200 giovani e studenti provenienti da tutte le province campane si riuniranno per la prima volta in plenaria per dare avvio ufficiale ai lavori del progetto ideato e promosso dal consigliere regionale Psi Andrea Volpe che, in questo modo, prova a ridurre il gap e, in parte, la sensazione di lontananza e sfiducia che spesso i giovani hanno rilevato rispetto alla politica e alle istituzioni.

«La mia iniziativa - spiega Volpe - è rivolta ai giovani campani ed è finalizzata ad avvicinarli alle istituzioni ed, in particolare, al Consiglio regionale della Campania, attraverso il confronto, le proposte, la partecipazione per giungere alla stesura di una vera proposta di legge regionale, che porterà la mia firma ed avrà il suo iter nelle commissioni competenti ed in Consiglio. Sono emozionato perchè apriremo «il palazzo» ai giovani per testimoniare, con concretezza e senza slogan, la vicinanza della politica alla loro sensibilità e alle loro problematiche e per attivare concrete occasioni di partecipazione istituzionale». In aula con loro, questa mattina, ci saranno Mario Vasco, segretario generale del Consiglio regionale della Campania e Magda Fabbrocini, direttore generale dell’ufficio legislativo. I due dirigenti accompagneranno i giovani nella simulazione dell’avvio di un procedimento legislativo nell’aula dell’assemblea dedicata al Centro direzionale di Napoli. Seguiranno poi altri incontri, nei quali si andrà sempre più nel dettaglio, fino alla nascita della prima proposta di legge scritta proprio dai ragazzi.