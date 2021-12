Salerno Letteratura, appuntamento con Dialoghi sul Sud e Fuorifestival

Doppio appuntamento per Salerno Letteratura, in attesa della decima edizione che si terrà a giugno 2022. «Dialoghi sulla letteratura del Sud – Scrivere la città/ Scrivere la provincia», è il tema dell'iniziativa promossa da Salerno Letteratura in programma giovedì 16 dicembre, dalle 16 alle 20, nell'Aula magna del liceo classico Torquato Tasso di piazza San Francesco, mentre domenica 19 dicembre alle 18, al Teatro Genovesi di via Principessa Sichelgaita, l'ospite dell'ultimo Fuorifestival 2021 sarà lo scrittore Carlo Lucarelli.

APPROFONDIMENTI IL CARTELLONE Salerno Barocca, un anno di musica, formazione e arte varia: il... LA RASSEGNA «Te voglio bene assaje», cinque spettacoli in onore di... IL FESTIVAL Giffoni jazz festival 2021, ultima fase: chiusura con un omaggio a...

Centro, periferia. Centro, margine. Città, provincia. La storia della letteratura italiana è segnata da questo movimento, da una oscillazione costante. Ma scrivere la città e scrivere la provincia, scrivere dalla città e scrivere dalla provincia, fa ancora differenza dagli anni Venti del Ventunesimo secolo. E soprattutto, cosa è centro e cosa è periferia? Sono categorie di lettura del mondo ancora insensate? A queste domande proveranno a dare una risposta i direttori artistici Gennaro Carillo e Paolo Di Paolo con il direttore organizzativo Ines Mainieri e il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri in collegamento da Parigi.

La densità della scrittura è invece l'argomento su cui si confronteranno la giornalista Francesca Salemme e Raffaele Notaro, autore di Densità (Mondadori), una riflessioni sui limiti e la forza dell'amicizia che segna l'esordio narrativo del giovane scrittore campano. La valigia di chi narra è il titolo dato alla finestra che vedrà protagonisti scrittori e scrittrici nati al Sud, chiamati a raccontare il loro percorso di formazione: Andrea Di Consoli, Alessio Forgione, Tommaso Giagni (in streaming), Raffaele Notaro, Carmen Pellegrino. Si chiude con Scrivere la città/ Scrivere la provincia, tavola rotonda coordinata da Paolo Di Paolo e Francesca Salemme.

«Aspettando SaLet 2022, ci sembra importante cominciare a preparare un terreno di dialogo fra intelligenze diverse. E così nel segno ancora una volta di Francesco Durante riprendiamo il filo degli Stati Generali della letteratura del sud interrogandoci sul rapporto tra città e provincia nella scrittura – spiega Paolo Di Paolo - Il tentativo di capire come questa eterna dialettica si cala nella scrittura contemporanea, in quali forme, in quali nuovi interrogativi, prospettive e soprattutto storie».

Per l’ultimo incontro del Fuorifestival 2021, organizzato dall’associazione Duna di Sale, sarà presentato il libro Léon (Einaudi) di Carlo Lucarelli. Modera l'incontro lo scrittore salernitano Corrado De Rosa.