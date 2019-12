Gennaro Carillo, Matteo Cavezzali e Paolo Di Paolo saranno i direttori artistici dell'ottava edizione di Salerno Letteratura (13-21 giugno 2020), affiancando Ines Mainieri. Il festival letterario nato dall'intuizione di Francesco Durante, scomparso la scorsa estate, e Mainieri, si è velocemente imposto nel panorama nazionale partendo dal Sud Italia e nel 2019 ha contato oltre 160 appuntamenti.



Due scrittori classe 1983, un saggista e docente di storia del pensiero politico proveranno quindi a raccogliere la sfida di un appuntamento che anima il centro storico di Salerno. Accanto a loro proseguirà l'impegno di Daria Limatola curatrice della parte ragazzi e graphic novel. Il seme che Durante aveva già gettato per la nuova edizione sarà raccolto: al centro ci sarà la riflessione sull'ambiente.



«Ô una sfida avvincente nata dal calore di questa città, dell'energia dei giovani volontari e dalla tenacia di Ines. La nostra volontà è quella di proseguire nel solco segnato da Francesco per un festival plurale, innovativo, sorprendente. Cuore del festival sarà il tema dell'ambiente, declinato in diverse maniere. Confermiamo anche l'apertura del festival con la cinquina di finalisti del Premio Strega, appuntamento storico di Salerno Letteratura», dicono Di Paolo, Cavezzali, Carillo. «Il festival è ormai patrimonio della città di Salerno e di tanti appassionati che ci seguono da ogni regione d'Italia - spiega Ines Mainieri -. L'ottava edizione potrebbe essere ancora più ricca di contenuti, perché è esattamente questo che Francesco Durante avrebbe voluto. Siamo disponibili a rimboccarci le maniche e a lavorare con ancora maggiore passione per regalare agli amanti della letteratura l'opportunità di confrontarsi dal vivo con autori italiani e internazionali, con artisti, filosofi, giornalisti e personaggi del mondo della cultura, così come abbiamo sempre fatto. A patto che dopo tanto impegno, il nostro progetto sia tutelato, protetto e adeguatamente sostenuto dalle istituzioni e dai privati».



Gennaro Carillo è professore ordinario di Storia del pensiero politico nel Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Insegna la stessa disciplina nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II. Matteo Cavezzali nato a Ravenna è scrittore e collaboratore di testate nazionali. Paolo Di Paolo è nato nel 1983 a Roma. Ha pubblicato tra l'altro i romanzi Raccontami la notte in cui sono nato (2008), Dove eravate tutti (2011, Premio Mondello e Super Premio Vittorini), Mandami tanta vita (2013, finalista Premio Strega), Una storia quasi solo d'amore (2016), Lontano dagli occhi (2019), tutti nel catalogo Feltrinelli e tradotti in diverse lingue europee. © RIPRODUZIONE RISERVATA