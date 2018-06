Venerdì 8 Giugno 2018, 12:39

«Salerno Letteratura è uno dei momenti che aiutano a far crescere lo spirito critico vero, che insegnano ai giovani a ragionare sulle cose, sulla realtà oltre che mantenere e ravvivare il gusto per le cose belle, per i pensieri profondi, per quei momenti della vita che collegano l'esperienza umana alle cose eterne. Ormai si assiste a una totale divaricazione tra la realtà vera, tra i fatti e le opinioni che circolano, le notizie che determinano le opinioni, gli orientamenti soprattutto delle nuove generazioni, sette volte su dieci ormai sono completamente false». A dirlo, questa mattina a Palazzo di Città, a Salerno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito al festival Salerno Letteratura, al via dal 16 al 24 giugno, con un'anteprima di Pino Quartana il 15 giugno: una nove giorni a cui parteciperanno narratori italiani e stranieri, giornalisti, filosofi, intellettuali e artisti. Si tratta, ha aggiunto il governatore, di «una iniziativa che abbiamo costruito un paio di anni fa. Avevo chiesto ai promotori di dare vita ad un evento che avesse un valore nazionale e mi pare che ci stiamo riuscendo. Non avevamo alcun interesse ad avere un piccolo festival chiuso in città. È diventato, invece, uno dei festival più importanti d'Italia con una grande presenza internazionale. Dobbiamo continuare così e dobbiamo legare questa iniziativa con altri momenti culturali che non siamo riusciti a realizzare a Salerno e cioè un festival della filosofia, un festival dell'essere per legarci alla grande cultura della Magna Grecia e una biennale dell'architettura contemporanea del design, sfruttando la presenza a Salerno della maggiore concentrazione in Italia di grande architettura contemporanea. Si tratta di una serie di eventi che possono dare una identità forte alla città di Salerno».Grande apprezzamento per questo evento anche da parte del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli il quale ha detto: «Il Festival della Letteratura ormai è diventato uno degli appuntamenti di punta della nostra programmazione artistica. Ogni periodo dell'anno offre ai concittadini e ai turisti la possibilità di vivere a Salerno delle importantissime esperienze culturali. Salerno è città, dunque, della cultura che ama la cultura. Intesa come elemento di attrazione e identità, come generatore di creatività, come opportunità di lavoro e ricchezza per la nostra comunità. In questa dimensione di Salerno città della Cultura il Festival della Letteratura è un elemento preziosissimo».