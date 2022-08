Limen Salerno festival , nuova edizione a settembre

Dopo i successi delle scorse edizioni del Limen Salerno festival, con oltre 500 presenze giornaliere con la capienza limitata dalle normative Covid-19, decine di realtà imprenditoriali ed associative coinvolte e più di 30 esibizioni live, l’associazione Limen è pronta a dare vita all’edizione 2022 del festival dei giovani e delle culture, la terza edizione.

Il Limen Salerno Festival 2022 si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 settembre nella cornice del parco dell’Irno, Arena Ghirelli: tre giorni di concerti, musica live su ben due palchi, mostre a cielo aperto, esposizioni, workshop, varie performance e tante altre attività. Quest’anno, il perno del festival è il “Domani”: l’alba è cominciata, i primi raggi del Sole si intravedono all’orizzonte e il cielo inizia a cambiare colore. Ora, il desiderio di futuro diventa tangibile, il sogno si fa reale e concreto ed il mondo si colora di nuove luci e nuovi toni. Una barchetta, il cui percorso è segnato dal sole appena sorto, attraversa il tempo, che scorre sempre più rapidamente, e ci guida verso il Domani, con l’obiettivo di costruire un domani per tutti. Proprio questa è, infatti, la frase scelta quest’anno per rappresentare la comunità di Limen, che però ha una visione più profonda, perché desidera ardentemente che si riesca a leggere, dietro la parola “Domani”, la parola “Riman”, il motto della terza edizione del Limen Salerno Festival: il dialetto, appunto, aiuta a far comprendere che il domani si costruisce sicuramente viaggiando ed accumulando nuove esperienze, ma anche e soprattutto “rimanendo” nella propria città, per renderla sempre di più a misura di tutti, inclusiva e solidale.

Nel ricco e variegato programma di attività del festival grande protagonista sarà, come sempre, la musica, dall’emo-trap alla musica d’autore napoletana, senza mai smettere di valorizzare i talenti del territorio. Il primo giorno sarà dedicato al rap di vari artisti per poi lasciare la scena a Naska & Panetti, due artisti di fama nazionale che spaziano dalla scena musicale emo-trap allo streaming su Twitch con contenuti creativi, eccentrici e provocatori. Nella seconda giornata il festival aprirà le sue porte ai cantautori e alle band per lasciar concludere in bellezza a La Maschera, una delle realtà indipendenti più interessanti e di maggior appeal nel panorama musicale napoletano e nazionale. Per chiudere, il terzo giorno il festival ospiterà i “local heroes”, i giovani talenti del territorio, per poi lasciare il palco agli Yosh Whale, i vincitori assoluti di Musicultura 2022, il festival della canzone popolare e d’autore.

Il Limen Salerno Festival 2022, con la line up musicale completa, le mostre, le esposizioni, i workshop e tutte le altre attività, verrà presentato alla stampa lunedì 29 agosto alle ore 10.30 presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città.