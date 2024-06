La prostituzione avanza ma l’offensiva non demorde. Si riassume così il bilancio della operazione anti-lucciole condotta dalla Polizia municipale su disposizione del Comune di Salerno. Da aprile ad oggi si è registrato un record di sanzioni e denunce sia a prostitute che clienti che si intrattenevano in zone frequentate da famiglie e turisti. Tutto a pochi metri dalla città, da residenze e luoghi di ritrovo pubblici. La prostituzione avanza nonostante la lotta dura ingaggiata per il buon decoro dall’amministrazione comunale.

In poco meno di tre mesi il contrasto alla prostituzione ha portato i vigili urbani ad elevare ben 74 multe da 500 euro per violazione della ordinanza comunale sul rispetto del decoro urbano che vieta incontri-hard e presenze di prostitute in abiti succinti. Mai in meno di tre mesi si è registrata una incidenza di provvedimenti amministrativi così intensa sul fronte del contrasto alla prostituzione. Gli incontri avevano luogo a due passi dallo stadio Arechi e persino a pochi metri dal cinema multisala di via Bandiera. Le prostitute sanzionate e denunciate vendevano il proprio corpo anche su via Wenner e nei pressi di Porta Est.

Sono stati i giorni del fine settimana a far registrare il più alto numero di provvedimenti. Mercoledì l’ultimo pesante bilancio: ben 7 prostitute sanzionate alle spalle del settore Distinti e Curva sud dello stadio Arechi, zone divenute teatro di una battaglia senza sosta per le presenze di giovani donne e trans intensi a prostituirsi. Accade anche nel pomeriggio dove si registra un via vai di auto di clienti. Un fenomeno che offende l’immagine del decoro della zona. A due passi dagli stabilimenti balneari, sempre più pullulanti nella stagione estiva, e dalle nuove abitazioni costruite su via Allende, dilagano incontri notturni tra clienti e prostitute, trans e bisessuali.

Da mesi si registrano un via vai di auto nel cuore della notte e incontri a luci rosse alle spalle del settore distinti dello stadio Arechi, in viale De Marco e su via Allende. Una situazione non più sostenibile per l’immagine turistica della città. Stop quindi a messaggi diseducativi e a rapporti sessuali che trascurano le più elementari norme igieniche e di precauzione, costituendo potenziale rischio per il diffondersi di malattie infettive.

A quanto si apprende dal Comando di via Dei Carrari, nei prossimi giorni il Comune predisporrà una ordinanza urgente per la tutela decoro urbano della zona dello stadio Arechi e di via Allende sempre più ostaggio della prostituzione in strada. Il caldo torrido, il clou dell’estate, hanno evidentemente riacceso i bollenti spiriti dei salernitani. E l’attività di meretricio è ritornata in auge dopo la stagione primaverile. Per questo la polizia locale ha intensificato i controlli nella estrema zona orientale per arginare un ritorno di fiamma del fenomeno prostituzione. Una guerra dichiarata al malcostume in difesa del pubblico decoro ha indotto da anni l’amministrazione a varare una ordinanza riproponendo divieti e multe contro l’esercizio del meretricio in strada.

Colpite donne dell’est e africane nella estrema zona orientale all’altezza dello stadio Arechi e su via Allende. Nelle scorse settimane prostitute sono state beccate in compagnia di clienti in zona Arechi, in località Porta Est e in via Wenner dove per anni il mercato del sesso a pagamento sembrava essere stato sradicato. L’ordinanza estiva che il Comune varerà, si apprende dal comando della polizia locale, intende porre un freno a «messaggi pubblici diseducativi» perché la prostituzione «offre un’immagine alterata delle relazioni personali e di annullamento della dignità e libertà dell’essere umano che ingenera nella collettività un senso di disagio e scadimento dei valori sociali».

Pronte a scattare multe di 500 euro anche nel caso in cui il cliente e la prostituta concordino «prestazioni sessuali a pagamento». Vietato anche «intrattenersi con soggetti che esercitano attività di meretricio su strada». C’è da fare presto, perché l’ordinanza vigente varata l’anno scorso dal sindaco Vincenzo Napoli per il contrasto alla prostituzione scadrà il 21 luglio.