Giovedì 11 Ottobre 2018, 19:16

Limoni. Gialli e grossi. Limoni al posto delle palle natalizie. I colori e i sapori della costiera amalfitana contaminano il corso Vittorio Emanuele. Che si prepara al Natale ritrovandosi tra gli agrumi tipici di Amalfi. Tre per ogni installazione, con sopra un decoro verde a fungere da ramo. E, per la strada principale di Salerno, si cammina con lo sguardo rivolto all'insù. E il cellulare pronto a scattare foto e mandarle agli amici per provocare i commenti.Lo scetticismo è tangibile. Ma non manca neppure la curiosità. E, soprattutto, la voglia, dopo tanti anni di vedere qualcosa di nuovo.