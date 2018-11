CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 12:00

L'orologio, quando finisce il countdown e le luci si accendono, segna le 17.13. Due numeri che, tra Smorfia napoletana e immaginario collettivo, non sono promessa di eventi propizi. Ma basta poco perché, nella villa comunale, la sorpresa prenda il posto dello scetticismo riservato alla vigilia ai francesi della Blachere Illumination. Lo stesso scetticismo che, probabilmente, fa dell'inaugurazione di Luci d'artista 2018 un evento sottotono. E se la scelta di starsene a casa dipende in parte della mancanza di un testimonial in grado di rinfocolare la curiosità, poco c'entra l'assenza dell'ultimo momento del governatore Vincenzo De Luca. Nel giardino della città non c'è la ressa degli anni passati. Ma il calore, quando l'oceano e le sue creature prendono forma, non manca. Misto allo stupore dell'inatteso. Già, perché il «non me lo aspettavo» diventa la frase più ripetuta, un mantra capace di passare di bocca in bocca non appena, girando lo sguardo qua e là, si ha percezione del contesto. «Le installazioni sembravano poche e disposte male, invece l'effetto è molto diverso», commenta un gruppo di uomini con espressione compiaciuta.