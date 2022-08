Salerno, morto Lello Biondi cantautore dall'anima granata

La città di Salerno piange il cantautore Lello Biondi, deceduto questa notte in seguito ad un malore improvviso. L’artista, anche conosciuto come «Musicammore», era estremamente apprezzato non solo per la sua musica ma anche per l’intensa passione per la squadra calcistica della sua città.

Tanti sono stati i messaggi volti a ricordare la sua persona ma in particolare ha fatto il giro del web, il toccante saluto della compagna: «conoscerti è stato il regalo più bello che la vita mi potesse fare, ti amerò per sempre»: queste le ultime parole piene d’amore volte al cantautore dall’anima color granata.