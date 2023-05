Salerno, confronto sulla riforma Cartabia con la presidente di Cassazione Cassano e il vice ministro Sisto

La riforma Cartabia: il momento dei confronti. È il tema del convegno organizzato dalla presidente della Corte d'Appello di Salerno, Iside Russo, per venerdì 19 maggio e sabato 20 a aprtire dalle 9 presso l'Aula Magna della cittadella giudiziaria. Tantissimi i giuristi di rilievo come Giovanni Canzio, Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione; Paolo Ferrua, Professore Emerito procedura penale presso l' Università degli studi di Torino; Gaetano Insolera, Professorediritto penale Alma Mater Studiorum, Università di Bologna; Margherita Cassano, Primo Presidente della Corte di Cassazione; - Giorgio Spangher, Professore emeritoprocedura penale Università La Sapienza Roma solo per citarine alcuni. A concludere la due gioni, il Vice Ministro Paolo Sisto che ci indicherà le linee della politica del Governo.