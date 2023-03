Salerno, palme abbattute dal vento e traffico impazzito

Palme abbattute e traffico in tilt. Pomeriggio di emergenza a Salerno a causa delle violente folate di vento che si sono registrate dopo le ore 16.

Sala operativa della polizia municipale presa d'assalto da decine di telefonate di residenti e automobilisti che hanno segnalato la caduta di diversi rami di palme su via Lungomare Marconi, via Trieste e via Tafuri. Sul posto anche gli operai del Comune per la messa in sicurezza dei palmeti piegati dal vento.

E si ripropone il problema mai risolto della fragilità del patrimonio arboreo del capoluogo, messo troppo spesso in ginocchio all'irrompere di violente raffiche di vento. La caduta di grossi rami di palme e alberi sul Lungomare, avvenuta dopo le 16 di oggi pomeriggio, non ha per fortuna fatto registrare danni a persone.