“A Prescindere”, il festival di Camerota torna con la dedica a Roberto Murolo

L’associazione culturale “Opera” e CilentoTV presenta “A Prescindere” il 29-30-31 luglio 2022 nel centro storico di Marina di Camerota. Si tratta di un festival che ha come obiettivo quello di valorizzare le forme artistiche del territorio campano attraverso una serie di spettacoli, convegni e cineforum rivolti alla vasta mole di turisti presenti a Camerota nel periodo di alta stagione. L’associazione Opera individua un personaggio campano che si è distinto per produzione artistica nel corso della propria carriera e dedica ad egli l’intera manifestazione, ripercorrendone la vita e riscoprendone nuovamente le maggiori opere. La nona edizione di “A Prescindere” avrà come personaggio di riferimento Roberto Murolo, il noto cantautore napoletano di fama internazionale e voce del celebre brano “Ccu ‘mme!”, eseguito in duetto con Mia Martini e scritto da Enzo Gragnaniello. A Prescindere” si arricchisce anche di una serie di appuntamenti convegnistici attraverso cui si dà risalto agli argomenti più attuali, più urgenti, come ad esempio l’incontro con Lorenzo Peluso, autore del libro fotografico “I giardini di Bagh-e Babur”, che ha portato la sua personale testimonianza della guerra in Medio Oriente, spingendo ad una riflessione ricca e solidale l’intera platea.

“A Prescindere”, che si svolge durante l’ultimo week-end di luglio, convoglia all’interno della programmazione diverse forme artistiche per raccontare la vita di Roberto Murolo e raccoglierne testimonianze reali e inedite. La partecipazione musicale al festival di Espedito de Marino, chitarrista di Roberto Murolo per 16 anni, dal 1987 al 2013, nonché intimo amico del cantautore. La nona edizione della manifestazione sarà caratterizzata dalla presentazione del docu-film “Vi presento il parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni” sarà proiettato in prima visione venerdì alle ore 23.00. L’apertura della manifestazione venerdì 29 luglio per la sezione cineforum, sarà dedicata al grande Bud Spencer. Sabato 30 luglio sarà la serata dedicata al cabaret con il ritorno del professore Enzo Fischetti. La terza serata domenica 31 luglio si concentrerà interamente sui libri, con ospiti sei autori campani. In programma inoltre la consegna del premio “Cilento Influencer”.