Venerdì 7 Settembre 2018, 12:32

CAVA DE' TIRRENI - Anche sul modo di vestire aveva da ridire, tanto da offenderla e costringerla a cambiarsi, prima di uscire. Con l'accusa di maltrattamenti e lesioni finisce a processo un 31enne salernitano. La vittima altri non era che la moglie, denigrata e insultata costantemente, anche per futili motivi. In più occasioni, secondo la denuncia che ne ha poi decretato la citazione a giudizio, l'uomo l'avrebbe costretta a cambiarsi più volte d'abito perché «non gradito e non ritenuto idoneo».I fatti si sono consumati lo scorso febbraio. Ma oltre agli insulti, il 31enne diventava anche violento: in un'altra occasione, la donna fu afferrata per un braccio, che le fu piegato dietro la schiena al fine di non potersi muovere. Un'altra volta, sempre per l'abbigliamento non gradito dal compagno, la vittima fu schiaffeggiata e tirata per i capelli. Non contento, l'uomo la colpì anche con una gomitata al volto. Le conseguenze furono di un trauma cranico facciale con tumefazione allo zigomo destro. Il referto in ospedale riscontrò 10 giorni di prognosi. L'uomo sarà processato presso il tribunale di Nocera Inferiore