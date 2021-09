Salerno, troppe mense in tilt tre alunni su 4 dicono addio al tempo pieno

La mensa non è per tutti e a scuola di pomeriggio ci resta la minoranza degli alunni. Alla scuola primaria il tempo pieno parte quest'anno col freno tirato. Dopo la pandemia molte famiglie hanno evidentemente espresso la volontà di indirizzare i propri figli verso il tempo normale, cioè esclusivamente antimeridiano. A dirlo il dossier sull'organico della popolazione scolastica in possesso dell'amministrazione scolastica. Dal 15 settembre,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati