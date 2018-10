Lunedì 29 Ottobre 2018, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATO SAN SEVERINO - Furto in abitazione alla frazione Acigliano di Mercato San Severino. I ladri entrano di giorno nella villetta di un imprenditore dove, in quel momento, è presente la figlia. Sentiti strani rumori al piano superiore, la ragazzina chiama la mamma che torna subito a casa per rassicurarsi e tranquillizzare la figlia. Poiché quegli inquietanti rumori non si sentono più, decidono di attendere l'arrivo del capofamiglia per controllare il resto dell'abitazione. Il papà rientra in serata ed è allora che salgono di sopra e trovano la porta, chiusa a chiave dall'interno, della stanza dove c'è la cassaforte. Una volta riusciti ad entrare vedono che la cassaforte è aperta e mancano due orologi di valore, contanti ed una pistola (legalmente detenuta). Inoltre, notano l'assenza delle chiavi di riserva della Mercedes, di proprietà del padrone di casa, e si affacciano per controllare, ma un'altra amara sorpresa: l'auto non c'è più. Scatta immediatamente la denuncia ai carabinieri che ritrovano la macchina dopo alcune ore grazie al dispositivo satellitare che ha permesso di scoprirne la posizione nell'area del casertano. Sembra che all'interno della vettura sia stata ritrovata la custodia dell'arma, ma nessuna traccia della pistola. Sull'episodio indagano i militari della compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del maggiore Alessandro Cisternino.