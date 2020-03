Risponderà in giudizio di calunnia per accuse di simulazione di reato una ragazza di Nocera Inferiore, di 32 anni, finita sotto processo per aver denunciato falsamente un episodio di violenza sessuale. I fatti da lei riferiti in sede di denuncia, con il racconto registrato dai carabinieri, riportava con dovizia di dettagli un’aggressione subita ad opera di un uomo, che secondo le sue accuse l'aveva prima avvicinata e poi costretta con l’inganno a salire a bordo di un’autovettura. Da lì, l’uomo era andato in un luogo isolato, al riparo da occhi indiscreti, consumando la violenza sessuale nei confronti della ragazza: subito dopo, la stessa aveva deciso di raccontare tutto alle forze dell’ordine, recandosi in stazione carabinieri con urgenza.

L’episodio della denuncia risale al 27 gennaio scorso, con l'avvio contestuale della fase investigativa e la ricerca dei riscontri. In assenza di elementi sufficienti, con una serie di dettagli contraddittori, la donna che aveva raccontato la vicenda di cui lui stessa era stata vittima, era stata poi messa alle strette. Fino ad una contro indagine degli inquirenti, diventata una denuncia a piede libero per la stessa. Al momento sono misteriose le ragioni dell’episodio, con l’iter giudiziario affidato alla procura di Nocera Inferiore con la fase conclusiva delle indagini confluita nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico ministero. Il processo a carico della donna partirà nei prossimi giorni, passata in un attimo da vittima a imputata, attesa ora dal dibattimento davanti al giudice del tribunale monocratico. La ragazza, chiamata a rispondere della contestazione di simulazione di reato, rischia una pena compresa da uno a tre anni di reclusione in caso di condanna. Il processo chiarirà le ragioni di quelle accuse gravi mosse nei confronti di quell'uomo, oltre ai rapporti di conoscenza che vi sarebbero stati tra i due.

