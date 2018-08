Lunedì 27 Agosto 2018, 11:37

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha convocato per mercoledì 29 agosto alle 18 nella sede del Comune una riunione di tutti i gruppi di maggioranza con i componenti della Giunta comunale «al fine di discutere nel merito i singoli aspetti» relativi alle condizioni del Viadotto Gatto, strada sopraelevata che conduce al porto commerciale cittadino. Sul viadotto, fa sapere il Comune, «continuano con esito positivo i rilievi. Le indagini condotte dalla società Istemi, incaricata dal Comune di Salerno fin dallo scorso mese di maggio, continuano a confermare l'efficienza operativa e funzionale dell'infrastruttura».Il Comune di Salerno sta inoltre lavorando alla predisposizione di un bando di gara per l'assegnazione di un servizio di monitoraggio permanente che ne continui a garantire la fruizione in sicurezza. «Da diverso tempo, inoltre - aggiunge il Comune - sono state avviate attività di verifica della mobilità da e per il porto commerciale con l'intento di contemperare le diverse ed importanti esigenze che insistono sulle strade adiacenti lo scalo: vivibilità, prevenzione di fattori d'inquinamento acustico ed ambientale, sicurezza, sosta e parcheggio per residenti e fruitori della zona».Oltre alla riunione dei gruppi di maggioranza con la giunta comunale, nei giorni successivi «ulteriori approfondimenti saranno utilmente svolti nelle competenti commissioni consiliari. I cittadini - conclude la nota - saranno informati con assoluta trasparenza e tempestività su ogni aspetto della vicenda».