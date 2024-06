Come sentinelle di quartiere per una “Salerno Migliore”. Nasce con questo intento il gruppo social di cittadini e amici che in pochi giorni ha raggiunto oltre i 700 iscritti per migliorare le condizioni della città di Arechi da troppo tempo in stato di abbandono. II gruppo è attivo su facebook e la descrizione è chiara e trasparente così come regole e intenzioni del «gruppo di amici che non si riconoscono in questa gestione di Salerno». In una nota, il promotore dell’iniziativa, il professore Alessandro Turchi che da 40 anni vive in città, spiega le motivazioni di un insieme che fa la differenza. Occhi aperti – dunque – sulla città, dalla zona occidentale a quella orientale: «Senza alcun colore politico, sia chiaro, anzi. Un gruppo che nasce in maniera propositiva per far sì che la voce dei cittadini arrivi a tutti e per cambiare lo stato delle cose – ci tiene a sottolineare Turchi – non pensavo arrivassimo a così tanti iscritti in pochi giorni, a breve faremo anche un incontro e ci riuniremo per confrontarci e avviare una serie di iniziative tra proposte e segnalazioni ma senza troppa polemica». Nella descrizione social il messaggio è chiaro e non lascia a interpretazioni: «Incuria, sporcizia, poche iniziative culturali, scarsa organizzazione dei flussi turistici, nessuna iniziativa per i giovani o servizi per gli anziani. Molti non ce la fanno più di fronte alla indifferenza e al pressappochismo evidenti. Lo scopo del gruppo – scrivono - è quello di segnalare le cose che non vanno e di fare proposte costruttive. Non sono ammessi contenuti denigratori, né polemiche politiche, pubblicità spam o tutto quello che gli amministratori riterranno non opportuno. Lo scopo è quello di creare un ambiente propositivo per migliorare la nostra città. Tratteremo tutti con rispetto e quindi saranno vietate offese o dibattiti chiaramente pieni di pregiudizi e politicizzati».

Cittadini che amano il bene pubblico e i luoghi comuni che provano a far arrivare un messaggio laddove sembra non arrivare in un’ottica di crescita e miglioramento: «Il gruppo non si schiera ma vuole fare di tutto per una Salerno migliore, più moderna, più seguita, più pronta alle sfide del futuro e soprattutto più vivibile». Gli oltre 750 membri del gruppo nei giorni scorsi hanno anche stilato una breve lista di problematiche vissute in città che presto vorranno portare alla luce e nelle sedi opportune a partire dalla pulizia, manutenzione e controllo del territorio, passando per il turismo (e alle mancanze del settore), le opere non terminate, il rapporto con i cittadini e varie problematiche in merito all’urbanistica e alla viabilità e alla mobilità. «Non vogliamo puntare il dito o lamentarci solo – ribadisce Turchi – ma essere anche collegamento con chi amministra». Nella nota degli aderenti, infine, si legge: «In una veloce lista emersa dai suggerimenti dei nostri componenti, ci sono problemi più stringenti che saranno seguiti nella loro evoluzione e rappresentati fino ad avere risposte plausibili ed azioni».