Domenica 31 Marzo 2019, 16:07

«Altre minacce di morte, questa volta in provincia di Salerno. Vigliacchi. Vuol dire che diamo molto, molto fastidio. Io so di avere voi dalla mia parte e vado avanti». Lo scrive il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook postando la foto di una scritta su un muro in cui si legge: «Fascista leghista morite tu e Salvini».La scritta, secondo quanto riporta l'articolo postato dal ministro, è stata fatta sul muro del locale di Tony Siniscalco, esponente della Lega e candidato a sindaco di Baronissi, paese in provincia di Salerno.