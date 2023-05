Salerno, il sindaco di Minori scrive all'assessora dimissionaria

L'assessora si dimette a sorpresa, il sindaco le scrive rammaricato ma anche puntuto dicendo di non comprendere le ragioni dello strappo. Accade a Minori dopo l'annuncio di Maria Citro di voler lasciare la giunta comunale guidata da Andrea Reale.

Costiera amalfitana, bus precipitato nel burrone: possibile deviazione del percorso del Giro d'italia

«Maria carissima - scrive il primo cittadino - resto stupito e amareggiato dall’improvvisa decisione di lasciare il tuo incarico a fronte dei positivi risultati ottenuti fino ad oggi. Nel darti pienamente atto dell’impegno e della determinazione profusa in questi anni, spesso anche a discapito della serenità lavorativa e familiare, mi risultano tuttavia poco chiare le motivazioni con cui hai motivato la tua scelta. Non mi sembra che sia mai mancato il dialogo, anzi il dibattito politico che hai innescato è, come sai, in pieno svolgimento, anche se con i tempi non velocissimi che temi complessi inevitabilmente richiedono. La continuità dei nostri progetti futuri va elaborata con un’attenzione che non deriva da impostazione confusa, bensì dalla delicatezza di decisioni che incideranno sul futuro della comunità, prima che sulle singole persone. La legittima esigenza di programmare i propri impegni personali va necessariamente coordinata con quelle che la responsabilità politica impone, come tu stessa hai sperimentato e praticato sin qui».