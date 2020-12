Risponde di maltrattamenti un 38enne di Nocera Inferiore, accusato dalla Procura di aver picchiato e ingiurato la moglie, responsabile di non averlo assecondato su diverse pretese, tra le quali quella del tutto inusuale di permettere all'amante di vivere in casa, con loro due. Per un periodo ricostruito tra il giugno del 2017 e il dicembre del 2019, grazie ad una denuncia presentata ai carabinieri, l'imputato avrebbe più volte picchiato a schiaffi e calci la coniuge, minacciandola anche di morte: «Ti uccido, i levo di mezzo. Ti metto sulla sedia a rotelle». Questo quanto verbalizzato dai carabinieri, in sede di denuncia.

Tra le pretese dell'uomo, il dover accettare - per la moglie - la relazione extraconiugale imposta, altrimenti avrebbe subito ogni sorta di angheria. La vicenda si sarebbe consumata per circa due anni, caratterizzati da aggressioni fisiche vere e proprie, a comporre poi l'accusa di maltrattamenti contestata dalla Procura di Nocera Inferiore. L'uomo era stato denunciato dalla donna, che aveva raccontato ai carabinieri le sue sofferenze al culmine dell'esasperazione, dopo aver subito diversi singoli episodi da parte del coniuge. Alle violenze fisiche si accompagnavano diverse forme di intimidazione e ricatti, oltre alle minacce di far del male alla donna. L'uomo è finito a processo dopo un decreto di citazione diretta a giudizio.

