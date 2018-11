Venerdì 16 Novembre 2018, 20:09

Ieri mattina, in piazza Vittorio Veneto, agenti del reparto motociclisti della polizia municipale di Salerno hanno fermato il conducente di un monopattino di tipo “elettrico” (asseverabile a ciclomotore). Il soggetto, opponendosi energicamente all’identificazione, in un primo momento è riuscito a fuggire. A distanza di pochi metri, però, è stato bloccato, e, nonostante la sua continua opposizione fisica e verbale, è stato condotto negli uffici in piazza Vittorio Veneto. Solo dopo diverso tempo siè riusciti a risalire alle generalità dell'uomo (un 32enne domiciliato a Salerno) che è stato denunciato per rifiuto di declinare le generalità, minacce, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Il monopattino, invece, è stato sequestrato in base all’art.13 della legge 689/81, in attesa poi di essere sottoposto a perizia tecnica della Motorizzazione Civile per l’eventuale classificazione a ciclomotore.