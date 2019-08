CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Agosto 2019, 12:00

Restano ancora ignote le cause della morte della piccola Francesca Raiola, la dodicenne che si è spenta nella notte tra il 14 e il 15 agosto al Ruggi. La salma è ferma all'obitorio dell'ospedale in attesa di capire se il magistrato incaricato disporrà o meno l'esame autoptico che potrebbe fare chiarezza sul decesso di una ragazzina che, a detta di chi la conosceva bene, «scoppiava di salute». La bambina aveva da qualche giorno la febbre molto alta. Inizialmente si era pensato a un colpo di sole, un malanno fuori stagione ma le condizioni della piccola peggioravano di ora in ora. La temperatura corporea di Francesca, appena dodici anni, continuava a salire nonostante gli antipiretici che le venivano somministrati in casa nella speranza che la situazione si andasse progressivamente normalizzando.