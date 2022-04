Un uomo di 65 anni di San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno, ha perso la vita questo pomeriggio a seguito di una caduta accidentale da una scala.

Il 65enne era intento a potare un albero, quando per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è sbattuto violentemente a terra. Inutile l'intervento immediato dei sanitari del 118, l'uomo è morto sul colpo.