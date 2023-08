Ragazzina beve superalcolici e sviene all’esterno di un locale. È allarme movida fuori controllo nel centro storico di Salerno. È quanto denunciato dalla mamma di un’adolescente di appena 16 anni, finita in ospedale al Ruggi in stato di ebbrezza a seguito della somministrazione di alcolici da parte di un noto locale della città vecchia. La denuncia, presentata alla Questura, fa riferimento a fatti avvenuti tra sabato 29 e domenica 30 luglio.

Stando a quanto si legge nell’esposto-denuncia presentato dal genitore, la ragazzina avrebbe bevuto all’esterno di un locale nel cuore del centro storico «birre e cicchetti» senza il rilascio dello scontrino fiscale. L’episodio si sarebbe consumato, sempre secondo l’esposto-denuncia del genitore, nella cornice di una serata tra 6 amici della figlia, tutti di età inferiore a 18 anni.

«Hanno consumato birre e superalcolici – si legge nell’esposto – senza che venisse mai chiesto il documento per verificare l’età». La ragazzina ha riferito alla mamma di aver bevuto 2 birre e cicchetti di alcol puro. Una serata alcolica che ha causato alla ragazzina un forte malore. Dopo aver vomitato diverse volte, la 16enne è stata trovata dalla mamma in un vicolo in «stato quasi comatoso, ma ancora cosciente». La 16enne era in compagnia anche della sorellina più piccola, appena 14enne, che, traumatizzata, ha allertato immediatamente i soccorsi. Sul luogo del ritrovamento della giovane è giunta un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasferirla all’ospedale Ruggi, dove è stata tenuta in cura tutta la notte dai sanitari. Un fatto gravissimo che accende i riflettori su una deriva di illegalità della movida.

I fatti denunciati dal genitore della 16enne sono pervenuti anche sul tavolo del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e dell’assessore alla sicurezza, Claudio Tringali. «Non ci saranno sconti per nessuno», il messaggio che si alza da Palazzo di Città. Quando è a rischio la salute di minori bisogna agire con la mano pesante. Controlli mirati sulla somministrazione alcolica a minori sono stati avviati proprio sabato scorso dagli agenti del nucleo annonario della polizia locale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia e coordinati dal capitano Attilio Olanda. Ma non basta. Il Comune ha chiesto già ieri, in sede di comitato dell’ordine pubblico prefettizio, una intensificazione dei controlli interforze per contrastare che altre vendite alcoliche possano interessare minorenni del capoluogo. L’ultimo locale colto in flagrante a Salerno risale a quattro anni fa, nel pre pandemia. Era il 22 aprile del 2019 quando gli agenti della polizia municipale, coordinati sul posto dal capitano Gianfranco Capaldo, fecero un blitz in un locale in centro dove venne scoperto un gestore che vendeva bevande alcoliche a ragazzi minorenni. Per il gestore scattò una denuncia penale e una sanzione pecuniaria. Con l’intensificazione dei controlli si punta a venire incontro alle denunce di residenti e famiglie del centro storico, preoccupanti dall’escalation di episodi notturni che vedono protagonisti anche ragazzini in preda ai fumi dell’alcol.

Per questo l’amministrazione è decisa ad andare a fondo e a chiedere la collaborazione dei cittadini per arrivare a identificare i titolari di bar senza scrupoli. Dalla semplice bottiglia di birra al cocktail consumato in compagnia al tavolo: è una escalation di alcolici oramai alla portata di chiunque. Vodka e rum venduti a minorenni nelle notti d’estate rappresentano uno sfregio all’evento turistico che sta richiamando in città migliaia di presenze. Il prezzo per una movida da sballo a Salerno è diventato d’altronde accessibile a tutti. La misura della situazione è offerta dal preziario esposto dai singoli locali. Basti pensare che con la modica cifra di tre euro nel centro storico, nel cuore pulsante della movida, si può acquistare una birra e un cicchetto senza tante pretese economiche. Costa davvero poco la movida da bere. Costa forse troppo poco. Consumazioni accessibili, convenienti per le tasche di un giovane con un budget di spesa limitato. Eccolo il volto negativo delle notti da sballo salernitane.