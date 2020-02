Un 40enne e un 65enne originari di Napoli sono stati arrestati con l'accusa di tentata truffa e truffa aggravata in concorso ai danni di due anziane donne di Battipaglia ed Olevano sul Tusciano. I militari, nel corso delle attività disposte dal comando provinciale di Salerno, hanno accertato che i due uomini, a bordo di una Mercedes, prima hanno avvicinato a Battipaglia una signora del luogo, tentando di farle consegnare la somma di 500 euro, quale pagamento a saldo per la riparazione di un computer richiesta dal figlio, e successivamente, a Olevano Sul Tusciano, hanno avvicinato un'altra donna inducendola a consegnare loro 200 euro in cambio di un piccolo pacco destinato al figlio.

I carabinieri hanno bloccato i due uomini, arrestandoli in flagranza. Contestualmente è stata recuperata la somma di denaro e restituita alla signora anziana, mentre il pacco e i telefoni cellulari degli arrestati sono stati sottoposti a sequestro.

