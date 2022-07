Il Parco archeologico di Velia ricostruito digitalmente su Minecraft

Il Parco archeologico di Velia, ad Ascea, sarà ricostruito digitalmente su Minecraft, il videogioco più venduto di sempre, grazie all’accordo siglato tra il Comune di Pollica, “Future Food Institute” e il Parco archeologico di Velia. I giovani partecipanti alla “Paideia digital academy”, in corso al Paideia campus di Pollica dal 18 al 24 luglio, hanno esplorato di persona, ieri pomeriggio, i luoghi di Parmenide e della Magna Grecia accompagnati da una guida d’eccezione, il più grande esperto europeo di Minecraft Marco Vigelini, con cui i giovani continueranno l’esperienza in classe, dove potranno ricostruire digitalmente Velia sul noto gioco basato sui blocchi.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Riccardo Muti a Segreti d’autore, è subito boom di... IL FESTIVAL «Dum Dum Republic» a Paestum, da New York dj Nickodemus... IL FESTIVAL Giffoni Film Festival 2022: Cisco presenta il cortometraggio sul...

«Abbiamo avviato un percorso che comincia dalla nostra storia per progettare il futuro. – spiega Sara Roversi, presidente di Future Food Institute –Stiamo cercando di fare con la Digital Academy di dare ai ragazzi gli strumenti necessari per allenare la creatività e la capacità logica. Con Archeminecraft, infatti, hanno la possibilità di acquisire nuove competenze in modo giocoso, attraverso quello che potremmo definire il loro linguaggio, per poi metterle al servizio di questo territorio». «È bello vedere come le nuove generazioni si approcciano al passato con una prospettiva completamente diversa rispetto alla nostra .– aggiunge Tiziana D’Angelo, direttore del Parco archeologico - È interessante vedere come questi ragazzi si impegnino, in un certo, a scavare e ricostruire digitalmente l’antica città di Velia, e sono estremamente curiosa di vedere quali saranno i risultati di questo meraviglioso progetto».

«Utilizzeremo Minecraft per stimolare la creatività dei ragazzi – conclude Marco Vigelini- Si tratta di un vero e proprio laboratorio di educazione digitale, durante il quale riusciranno a riprodurre con l’ausilio della tecnologia, nello specifico un robot, mattoncino dopo mattoncino l’antica città di Velia».