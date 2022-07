I Litfiba al “Meeting Cervati 2022” con il tour d'addio “l'ultimo girone”

Sarà il concerto dei “Litfiba” l’evento clou del “Meeting del Cervati 2022”: martedì 30 agosto Piero Pelù e Ghigo Renzulli porteranno la loro musica a Sanza presso la Villa comunale di piazza San Francesco ai piedi della cima più alta della Campania. La vetta del Cervati farà da suggestiva scenografia all’unica tappa estiva in Campania de “L'ultimo giorone”, il tour per festeggiare i 42 anni di storia e l’addio dei Litfiba, la rock band più longeva e apprezzata del panorama musicale italiano. I biglietti per il concerto a Sanza saranno disponibili da martedì 26 luglio, alle ore 16 sui circuiti Ticketone.it e Go2 e nelle prevendite abituali.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Salvatore Esposito al Giffoni Film Festival: «Vi racconto il... L'EVENTO «Concerti d'estate» a Fratte, Walter Ricci chiude la... CONCERTO Salerno, torna Hub music project: sul palco i 24 Grana, Allysha Joy...

Pelù e Renzulli, accompagnati da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso, hanno scelto di rendere visibili gli oltre quattro decenni di storia della band nella scenografia disegnata da Piero Pelù con quattro grandi “XXXX” che rappresentano in numeri romani i 40 anni dei Litfiba ma anche la grande forza del loro rock.

Era il 6 dicembre del 1980, quando i Litfiba si esibivano per la prima volta in un locale di Firenze raccontando l’Italia e il mondo, guerre e pacifismo, impegno sociale e tutela dell’ambiente, sostegno alle vittime della Mafia e battaglie per i diritti umani oltre che storie d’amore e rapporti umani profondi.