Chiuso per incidente il raccordo verso la A30 Caserta-Salerno

Alle 21:45 circa, sulla A30 Caserta-Salerno è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio con il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, a seguito di un incidente avvenuto al km 54 che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante.

Sul luogo dell'evento sono in corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del mezzo da parte dei soccorsi meccanici, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Attualmente non si segnalano accodamenti. Agli utenti provenienti da Salerno e diretti verso Caserta, si consiglia di percorrere la A3 Salerno-Pompei-Napoli e successivamente la A1 Milano-Napoli.