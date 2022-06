Salerno, memorial Giovanni Caressa al presidente della Salernitana Iervolino

Alla sua XVIII edizione il Memorial “Giovanni Caressa” fa centro e durante il torneo di calcio a 5, assegna il premio, destinato a chi si è particolarmente distinto nell'ambito sociale, dello sport e dell'inclusione, al presidente della Salernitana calcio Danilo Iervolino, per la sua tenacia da imprenditore nel centrare l’obiettivo salvezza della Salernitana in serie A.

Il premio istituito, in ricordo e in onore dell’indimenticato fondatore dell’associazione Anffas Salerno onlus, Giovanni Caressa, che dal 1965, da oltre cinquant’anni, si occupa dei diritti delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie, rappresenta un segnale importante nello sport come nella vita. E non a caso la giornata dal Memorial, venerdì 24 giugno, si aprirà con una mattinata tutta dedicata allo sport. Perché il gioco, i percorsi sportivi generano momenti di aggregazione e di forte inclusione. A rappresentare i granata anche i ragazzi della “Salernitana for Special”, la squadra di calcio composta da atleti con disabilità che partecipano al campionato della divisione calcio Paralimpico della Figc. «Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare». Con questa frase, Salvatore Parisi, Presidente Anffas onlus Salerno, motiva l’assegnazione del premio a Danilo Iervolino, «per aver compiuto una grande impresa sportiva e aver reso possibile l’improbabile».

Si parte alle ore 9.30 con l’esibizione della squadra di ginnastica ritmica della polisportiva Linus che intratterrà il pubblico con esibizioni da togliere il fiato. Alle ore 10, un quadrangolare di calcio, cui seguirà la premiazione dei partecipanti, che vedrà protagonisti le persone con disabilità dei centri di riabilitazione che in abbinamento si sfideranno in due turni, nel primo nuovo Elaion e il villaggio di Esteban, mentre nel secondo fondazione Anffas Salerno e centro Tivan. Alle ore 19, con la benedizione dell’evento, sarà celebrata da Fra Gianfranco Pasquariello la S. Messa nel ricordo di Don Giovanni, storico fondatore dell’Anffas Onlus Salerno, al termine della quale, alle ore 20.00 si terrà la proiezione del cortometraggio della Compagnia Teatrale “La Girandola”, e subito dopo la cena celebrativa sociale con familiari e collaboratori di Anffas, amici, istituzioni e partners. All’interno della serata saranno assegnate le targhe ai premi allo Sport, una targa speciale di riconoscenza da parte di Anffas Onlus Salerno e della Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus.

«Il “Memorial Giovanni Caressa” non è soltanto un momento celebrativo, ma di rinnovata gratitudine verso chi volle sdoganare il tabù della disabilità - introduce Salvatore Parisi - Quell’impegno e quella eredità culturale sono ancora oggi un punto di riferimento necessario e indimenticabile».