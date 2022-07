Wb studio, a Salerno l'open space aperto alla produzione di idee innovative

A Salerno nasce una nuova realtà, uno spazio per tutti. Da un'idea di Barbara Beneduce, nelle scorse settimane, ha inaugurato "Wb studio", spazio nato dall'esperienza di “women's brand” e che abbatte le barriere sociali con orientamenti e strategie finalizzati a promuovere le differenze e a valorizzarle.

Un open space creativo, quello nato in via Giulio Pomponio Leto 19, che è stato pensato per realizzare contenuti innovativi e dare forma ad ogni idea.

«Ci rivolgiamo a professionisti e a chiunque abbia un’idea progettuale e la necessità di un posto ad hoc per realizzarla, -ha detto Barbara Beneduce-. Vogliamo offrire la possibilità di usufruire di una sala pose dotata di attrezzature performanti fondamentali per la produzione di contenuti di alta qualità, ma anche di una sala riunioni per organizzare in modo efficiente la propria idea di business. Con "Wb studio" si ha inoltre l’opportunità di essere seguiti per la creazione di strategie di comunicazione efficaci, anche attraverso il servizio di influencing marketing», ha concluso l'ideatrice del progetto.